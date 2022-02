PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Schockanrufer erbeuten eine hohe Summe Bargeld+++Rauchbomben gezündet+++Ohne Führerschein erwischt und versucht falsche Personalien anzugeben+++

1. Schockanrufer erbeuten eine hohe Summe Bargeld, Oestrich-Winkel, Schnitterweg, Mittwoch, 09.02.2022, 12:00 Uhr bis 16:30 Uhr

(wie) Am Mittwoch erbeuteten Schockanrufer eine Hohe Summe Bargeld bei einer Frau in Winkel. Die niederträchtigen Täter riefen die 80-Jährige zuhause an und täuschten gekonnt eine Notlage der Tochter vor. Die geschockte Frau wurde im Gespräch dazu bewegt zu einer Bank in Mainz zu fahren und dort mehrere Tausend Euro abzuheben. Während der ganzen Zeit riefen die Täter immer wieder an und beschäftigten die 80-Jährige. So verhinderten sie eine Kontaktaufnahme mit der echten Tochter. Anschließend schickten die Täter eine Frau, um das Geld am Münsterplatz in Mainz abzuholen. Die 80-Jährige übergab das Geld an die junge, schlanke Frau mit schwarzen Haaren. Anschließend fuhr sie wieder nach Hause. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 0611/345-0 um Hinweise. Wer hat verdächtige Beobachtungen im Schnitterweg in Winkel gemacht? Wer hat die Geldübergabe am Mainzer Münsterplatz beobachtet?

2. Einbrecher scheitern an Wohnungstür,

Idstein, Am weißen Stein, Donnerstag, 10.02.2022, 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr

(wie) Am Donnerstagmittag versuchten unbekannte Täter in eine Dachgeschosswohnung in Idstein einzubrechen. Eine 18-Jährige bemerkte Beschädigungen an ihrer Wohnungstür, als sie gegen 14:00 Uhr in der Straße "Am weißen Stein" zu ihrer Wohnung zurückkehrte. Die Täter hatten offensichtlich versucht die Tür aufzuhebeln. Sie gelangten allerdings nicht hinein und entfernten sich danach unerkannt. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

3. Rauchbomben gezündet,

Rüdesheim, Hugo-Asbach-Straße/ Geisenheimer Straße, Donnerstag, 10.02.2022, 20:00 Uhr bis 21:15 Uhr

(wie) Jugendliche zündeten am Donnerstag Rauchbomen in Rüdesheim und verursachten Sachschaden. Die Polizei wurde gegen 20:00 Uhr in die Sporthalle der Hildegardisschule in der Hugo-Asbach-Straße gerufen, da dort im Foyer eine Rauchbombe gezündet worden war. Die Halle wurde stark verraucht und musste von der Feuerwehr belüftet werden. Außerdem entstand Sachschaden an der Wand im Foyer in Höhe von circa 500 EUR. Wenig später riefen Passanten die Polizei in die Geisenheimer Straße an einen Busparkplatz, da dort Jugendliche eine weitere Rauchbombe gezündet hatten. Die entsandte Streife konnte drei 15-Jährige antreffen, die auch zugaben, die Rauchbome zur Fertigung eines Handyvideos gezündet zu haben. Ihnen wurde erklärt, dass dieses Handeln eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Bei der verwendeten Rauchbombe handelte es sich um ein ähnliches Modell wie das in der Turnhalle verwendete. Die Jugendlichen wollten damit allerdings nicht zu tun haben. Die Polizei ermittelt.

4. Ohne Führerschein erwischt und versucht falsche Personalien anzugeben, Idstein, Wiesbadener Straße, Donnerstag, 10.02.2022, 23:00 Uhr

(wie) Am Donnerstagabend fuhr ein Mann in Idstein ohne Führerschein Auto und wollte der Polizei weismachen, dass er jemand anderer sei. Eine Streife der Polizei Idstein kontrollierte gegen 23:00 Uhr in der Wiesbadener Straße einen BMW. Der Fahrer konnte sich nicht ausweisen und gab zur Kontrolle falsche Personalien an. Die Beamten fielen nicht darauf herein und konnten den echten Namen des 24-Jährigen ermitteln. Einen Führerschein besaß er nicht. Angeblich würde dieser zur Abholung bei der Führerscheinstelle liegen. Die Polizei ermittelt wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, auch gegen den Halter des Autos.

5. Fußgänger angefahren,

Eltville, H.J.-Müller-Straße, Donnerstag, 10.02.2022, 14:15 Uhr

(wie) Am Donnerstag wurde in Eltville ein Fußgänger angefahren und leicht verletzt. Ein 61-Jähriger wollte auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der H.J.-Müller-Straße rückwärts mit einem Opel aus einer Parklücke herausfahren. Hierbei übersah er die, hinter dem Auto laufende, 79-Jährige Fußgängerin. Das Auto stieß gegen die Frau und verletzte sie dabei. Die 79-Jährige wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst behandelt und wurde auf eigenen Wunsch nicht in ein Krankenhaus gebracht.

