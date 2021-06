Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person

Arnsberg (ots)

Am Samstag, 26.06.2021 gegen 16.05 Uhr befuhr ein 22jähriger Mann aus Warstein mit seinem Motorrad die B 229 (Bockstall) aus Richtung Möhnesee/Bruchhausen in Richtung Arnsberg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er im abschüssigen Teil Richtung Arnsberg im Kurvenbereich zu Fall und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Hierbei erlitt er tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 229 gesperrt. (Wie)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell