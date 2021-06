Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Radfahrer erkennt geparkten PKW zu spät

Olsberg (ots)

Olsberg, Wiemeringhausen, Brunskappeler Straße 25.06.2021, 15:00 Uhr Zum o.a. Zeitpunkt befuhr ein 30jähriger Mann aus Olsberg die Brunskappeler Straße mit seinem Rennrad. Aus bisher unbekannten Gründen erkannte er dabei einen am rechten Fahrbahnrand abgeparkten PKW erst sehr spät. Trotz des Versuchs noch linksseitig an dem PKW vorbeizufahren konnte der Radfahrer nicht mehr verhindern, dass er das Fahrzeug touchierte. Hierbei kam er zu Fall und verletzte sich. Aufgrund der Verletzungen wurde der Radfahrer im Anschluss an die Unfallaufnahme dem Krankenhaus Winterberg zur stationären Behandlung zugeführt

Werth.

