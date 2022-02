Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Raub am Bahnhof

Frankenthal (ots)

Am 19.02.2022 gegen 20:00 Uhr kam es am Hauptbahnhof Frankenthal zu einem versuchten Raub zum Nachteil zweier Kinder. Ein zwölf- und ein dreizehnjähriger Junge befanden sich am Bahnhof Frankenthal und wurden von einer fünfköpfigen Gruppe Jugendlicher, drei männliche und zwei weibliche Personen, angesprochen, ob sie Geld für Zigaretten hätten. Als dies verneint wurde, forderten die drei männlichen Jugendlichen die Kinder auf, die Geldbeutel vorzuzeigen und drohten ihnen Schläge an. Als auch das verneint wurde, schlugen und traten die drei Jugendlichen auf eines der Kinder ein und versuchten ihm den Geldbeutel zu entreißen. Das Kind konnte letztlich mit seinem Geldbeutel flüchten und erschien später mit seinem Vater auf der Dienststelle. Ein Strafverfahren wegen versuchten Raubes wurde gegen die Gruppe eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

