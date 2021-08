Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Drei Diebstähle in nur 1,5 Stunden in einem Geschäft: Bundespolizei ermittelt

Köln (ots)

Gestern begingen drei Täter/-innen kurz nacheinander Diebstähle in einer Parfümerie im Kölner Hauptbahnhof. Alle konnten gestellt werden, einer wurde festgenommen.

Am 16.08.2021 musste die Bundespolizei gleich dreimal in die Parfümerie am Hauptbahnhof alarmiert werden:

Um 19:25 Uhr beobachtete der angestellte Ladendetektiv wie eine 41-jährige Nordmazedonierin ein Parfüm im Wert von ca. 60 EUR einsteckte und ohne zu bezahlen das Geschäft verließ.

Gleiches wiederholte sich um 20:31 Uhr, als ein 31-jähriger Libyer Waren im Wert von 379 EUR einsteckte und dabei von dem Ladendetektiv beobachtet wurde. Als die Bundespolizei hinzukam und ihn kontrollierte, stellte sich zudem noch heraus, dass er sich unerlaubt in Deutschland aufhält. Die Beamten nahmen ihn fest, eine Anzeige wegen Diebstahls und unerlaubtem Aufenthalts folgte.

Keine zwanzig Minuten später bekam eine 16-jährige Kölnerin lange Finger und bediente sich an einem Parfüm im Wert von 105 EUR. Die Bundepolizisten nahmen sie mit zur Dienststelle und kontaktierten ihren zuständigen Vormund.

Bereits am Wochenende kam es vermehrt zu Diebstählen im gleichen Ladenlokal: Am Freitag wurde ein flüchtiger 28-jähriger Tunesier gestellt, welcher Ware im Wert von 87 EUR entwendet hatte. Bei seiner Flucht beschädigte er einen Aufsteller und verursachte dadurch weitere Kosten in Höhe von knapp 183 EUR. Folge: Anzeige wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls.

Samstag stahl ein 33-jähriger Pole Artikel im Wert von 75 EUR und konnte im Bahnhof gestellt werden. Sonntag versuchten ein 38-jähriger Litauer und ein 50-jähriger Deutscher gemeinschaftlich Parfümerieartikel unbezahlt aus dem Laden zu schaffen.

Die Bundespolizei leitete in allen Fällen Strafverfahren wegen Diebstahls ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell