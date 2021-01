Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten blauen Ford Fiesta am Napoleonsweg. Das Auto ist links, im Bereich des Hecks, beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Gladbeck

Am Sonntagabend, um 19:50 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer zwei geparkte Autos an der Arenbergstraße. Eine Zeugin hatte den Unfall bemerkt und ein flüchtendes Fahrzeug gesehen. Nährere Hinweise konnte die Frau nicht geben. An dem geparkten Autos (weißer Mitsubishi, weißer Ford), konnten rote und graue Farbspuren festgestellt werden. Das Fahrzeug müsste an der rechten Seite beschädigt sein. Es entstand 3.500 Euro Sachschaden.

Haltern am See

In der Nacht zu Sonntag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten grauen Audi A4. Das Auto stand am Pastoratsweg. An dem Fahrzeug entstand 3.000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Herten

Am Sonntagmorgen, gegen 08:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, schwarzen VW Passat an der Wilhelminenstraße. Eine Zeugin hatte einen lauten Knall gehört und die Alarmanlage des Autos löste aus. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Der Schaden liegt bei 1.500 Euro.

Recklinghausen

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagnachmittag hinterließ ein unbekannter Autofahrer 1.000 Euro Sachschaden an einem grauen Nissan 350z. Das Auto stand auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

