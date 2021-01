Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Ein- und Aufbrüche vom Wochenende

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Am frühen Samstagmorgen, gegen 2 Uhr, wurde In der Recke in ein Wohnhaus eingebrochen. Mindestens ein unbekannter Täter schlug eine Terrassentür auf, ging dann ins Haus und durchsuchte dann das Wohnzimmer. Der Bewohner, der im Obergeschoss schlief, hörte verdächtige Geräusche und sprach den Unbekannten daraufhin "forsch" an. Noch bevor der Bewohner den Täter sehen konnte, flüchtete dieser durch die Haustür und weiter in unbekannte Richtung. Eine Personenbeschreibung ist deshalb nicht möglich. Gestohlen wurde offensichtlich nichts.

Dorsten:

Auf der Ellerbruchstraße sind unbekannte Täter am Freitagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Nachdem eine Terrassentür aufgehebelt wurde, durchsuchten die Täter sämtliche Räume nach Wertsachen. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck gestohlen.

Marl:

Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen sind unbekannte Täter in eine KfZ-Werkstatt Am Hülsberg eingebrochen. In der Werkstatt und auf dem Gelände wurde alles durchsucht, die Täter nahmen unter anderem einen Computer und ein Notebook mit. Außerdem wurde ein VW Multivan vor Ort "ausgeschlachtet" und ein Motorrad (Kawasaki EL 250B) gestohlen.

Auf dem Brüggeweg wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag in mehrere Garagen eingebrochen. Der Polizei liegen (bislang) fünf Anzeigen vor. Nach bisherigen Erkenntnissen kamen die Täter gegen 2 Uhr in der Nacht. Abgesehen hatten sie es in erster Linie auf Fahrräder/E-Bikes und Werkzeug. Gestohlen wurden zum Beispiel eine Fräse, ein Akku-Schrauber und eine Säge der Marke Makita sowie eine Stihl-Kettensäge. Außerdem nahmen die Täter Angelzubehör mit. Sie flüchteten über ein angrenzendes Feld. Dort konnte auch ein Teil des Diebesguts (Angelzubehör und ein Fahrrad) gefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell