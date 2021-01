Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Zeuge beobachtet mutmaßliche Autoaufbrecher

Recklinghausen (ots)

Auf der Straße Alter Graben hat ein aufmerksamer Zeuge am Sonntagabend zwei verdächtige Männer bemerkt und die Polizei gerufen. Die beiden Unbekannten schlichen demnach gegen 22 Uhr um geparkte Fahrzeuge herum und versuchten wohl auch, mindestens ein Auto aufzubrechen. Als die mutmaßlichen Täter den Zeugen bemerkten, liefen sie weg. Einer der Beiden, ein 61-jähriger Mann aus Waltrop, konnte in einem angrenzenden Waldstück von der Polizei gestellt und festgenommen werden. Er war offensichtlich betrunken. Die Ermittlungen - auch zu dem zweiten Tatverdächtigen - dauern noch an.

