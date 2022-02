Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Maxdorf/Weisenheim am Sand (ots)

Am 19.02.2022 um 23:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss zwischen Maxdorf und Weisenheim am Sand. Eine 36-jährige Deidesheimerin verlor auf der L454 aufgrund Alkoholisierung die Kontrolle über ihr Fahrzeug, fuhr mehrfach in den Graben und kam auf der Straße zum Stehen. Hierdurch entstand an ihrem Fahrzeug Totalschaden und die Fahrbahn wurde mit Betriebsstoffen verschmutzt. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme konnte bei der Fahrzeugführerin Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Der folgende Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,69 Promille. Die glücklicherweise unverletzte Fahrerin wurde auf die Polizeiinspektion Frankenthal verbracht, wo ihr eine Blutprobe, zur Bestimmung des Blutalkoholwerts, entnommen wurde. Der Führerschein wurde der Frau vorläufig entzogen. Ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt knapp 10.000EUR. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

