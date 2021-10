Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Firma im Gewerbepark

Höhfröschen (ots)

Am 13.10.2021 zwischen 03:20 und 04:10 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam durch ein Fenster in die Lagerhalle eines Herstellers hochwertiger Federgabeln ein und entwendeten hochwertige Federgabeln für Fahrräder im Wert eines unteren sechsstelligen Betrages. Aufgrund der vorgefundenen Spuren dürften die Täter auf einem Feldweg entlang der L 474 zwischen Höhfröschen und Höheischweiler das umzäunte Firmengelände angefahren haben und gewaltsam durch den Zaun auf das Firmengelände gelangt sein. Zeugen, die zum fraglichen Zeitpunkt Fahrzeuge oder Personen im Bereich des Tatortes und auch im weiteren Umfeld wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirma-sens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell