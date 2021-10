Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Rodalben (ots)

Am 12.10.2021 beschädigte in der Straße "Geißhübel" ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Wenden seines Fahrzeuges ein Blumenbeet und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Den Schaden in Höhe von ca. 100 Euro bemerkte die Eigentümerin gegen 13:45 Uhr. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

