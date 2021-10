Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Radarsensor an BMW gestohlen

Ruppertsweiler (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen dem 25.09. und 26.09.2021 in der Lemberger Straße an einem blauen PKW 330d den Radarsensor aus der Fahrzeugfront entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pd ps

