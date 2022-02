Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Unfug am Bahnhof

Limburgerhof (ots)

Am Samstag, 19.02.2022, bis 17:45 Uhr, wurden an mehreren auf dem Bahnhofsplatz abgestellten Fahrrädern die Sättel abmontiert und nur wenige Meter entfernt im Gleisbett positioniert. In einem konkreten Fall konnte ein Sattel direkt wieder ausgehändigt werden, weitere aufgefundene Sättel und ein Fahrradhelm wurden von der Polizei zwecks Eigentumssicherung sichergestellt. Gemäß bisherigen Erkenntnissen, dürfte kein Sachschaden entstanden sein. Die Eigentümer werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

