Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Unfall mit gestohlenem PKW

Lübtheen (ots)

Mit einem gestohlenen PKW ist am frühen Sonntagmorgen in Lübtheen ein Verkehrsunfall verursacht worden. Das offenbar mit zwei Personen besetzte Auto war kurz nach Mitternacht in der Jessenitzer Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei lösten die Airbags im Fahrzeug aus. Die beiden Insassen, bei denen es sich augenscheinlich um zwei junge Männer gehandelt haben soll, flüchteten nach dem Vorfall. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden soll sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 10.000 Euro belaufen. Wie sich herausstellte, wurde das Unfallauto kurz zuvor von einem Grundstück in Lübtheen gestohlen. Der PKW war ersten Erkenntnissen zufolge nicht verschlossen. Zudem soll der Fahrzeugschlüssel im Zündschloss gesteckt haben. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen. Die Polizei stellte das Unfallauto zur kriminaltechnischen Untersuchung sicher. Ob sich die flüchtigen Autoinsassen bei dem Unfall verletzt haben, ist derzeit nicht bekannt.

