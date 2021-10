Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Beste Freundinnen - Wechselseitige Körperverletzung

Rheinbreitbachh (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag 03.10.2021 gerieten zwei beste Freundinnen in Rheinbreitbach aus bisher ungeklärten Umständen in Streit. Die Meinungsverschiedenheit der Frauen im Alter von 21 bzw. 22 Jahren eskalierte in einer körperlichen Auseinandersetzung. Eine der Frauen erlitt leichte Verletzungen im Gesichtsbereich, die andere klagte über Schmerzen am Kopf durch das Ziehen an den Haaren. Gegen die beiden Beschuldigten wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung eröffnet.

