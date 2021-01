Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses in Crivitz - unbekannte Person leblos aufgefunden

Crivitz (ots)

Am Abend des 20.01.2021 gegen 22:54 Uhr wurde der Einsatzleitstelle in Rostock bekannt, dass ein Dachstuhl in der Ortslage Crivitz brennen soll. Die Beamten des PR Sternbergs sicherten den Einsatzort während ca. 83 Kräfte der umliegenden Feuerwehren mit den Löscharbeiten beschäftigt waren. Die Löscharbeiten dauerten ca. 2,5 Stunden an. Hierbei konnten vier der fünf Parteien des Mehrfamilienhauses evakuiert und in eine Notunterkunft verbracht werden. Auch das angrenzende Nachbargebäude wurde zur Sicherheit evakuiert, konnte jedoch nach Abschluss aller Maßnahmen wieder durch die Anwohner bezogen werden. Lediglich die Mieterin der in Flammen stehenden Dachgeschosswohnung war bis zuletzt vermisst. Nach Beendigung der Löscharbeiten entdeckten und bargen die Rettungskräfte der Feuerwehr eine leblose Person aus der Dachgeschosswohnung. Durch den Notarzt konnte nur noch ein unnatürlicher Tod festgestellt werden. Die zweifelsfreie Identifizierung der verstorbenen Person steht noch aus. Im Zuge der Brandbekämpfung haben sich zwei Mitarbeiter der beteiligten Feuerwehren verletzt, einer musste wegen des Verdachts der Rauchgasvergiftung zur Beobachtung in das Krankenhaus verlegt werden. Der zweite Mitarbeiter wurde lediglich leicht verletzt und konnte vor Ort behandelt werden. Durch den Brand und den sich daraus ergebenden Löschmaßnahmen ist ein ganzheitlicher Schaden an dem Mehrfamilienhaus in einer Höhe von ca. 180.000EUR entstanden. Die Brandursache konnte vor Ort nicht final geklärt werden. Ein Brandursachenermittler wird für die weitere Klärung der Brandentstehung eingesetzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung mit Todesfolge aufgenommen. Goldhorn Polizeikommissar Polizeirevier Sternberg Polizeiinspektion Ludwigslust

