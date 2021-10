Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht

Herdorf (ots)

Am 01.10.2021, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr beschädigte vermutlich ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW Seat. An dem in der Hauptstraße in Höhe Hausnummer 52 in Herdorf abgestellten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf, 02741 -926-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell