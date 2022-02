Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) Ausweichmanöver führt zu Verkehrsunfall mit Sachschaden

Böhl-Iggelheim (ots)

Eine PKW-Fahrerin wollte am Sonntag, 20.02.2022, gegen 12:30 Uhr, an der Einmündung der Landstraße 528 in die Lützelstraße im Ortsteil Iggelheim abbiegen. Ihr entgegen kam aus Richtung Ampelkreuzung ein PKW-Fahrer. Als ein anderer wartepflichtiger PKW-Fahrer, der aus der Lützelstraße kam, etwas nach vorne über die Haltelinie in Richtung Landstraße rollte, leitete der zuerst genannte PKW-Fahrer, unterwegs in Richtung Speyer, ein Ausweichmanöver nach links ein und kollidierte mit der PKW-Fahrerin, die in die Lützelstraße abbiegen wollte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und der Zusammenstoß fand lediglich an den Außenspiegeln statt. Der Sachschaden wird auf circa 700 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell