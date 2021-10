Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Hagen-Vorhalle (ots)

Bei einem Unfall in der Weststraße wurde ein Fahrradfahrer am Dienstagmittag (06.20.2021) leicht verletzt. Der 26-Jährige war mit seinem Pedelec um 13.15 Uhr auf dem Radweg unterwegs in Richtung Herdecker Straße. Zur gleichen Zeit wollte ein 72-Jähriger mit seinem Opel einen Parkplatz über die Linksabbiegerspur verlassen. Er fuhr nach bisherigen Erkenntnissen auf eine grüne Ampel zu. Einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer, der von rechts kam, konnte er nicht mehr verhindern. Der 26-Jährige stürzte über die Motorhaube auf die Straße und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei etwa 700 Euro. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell