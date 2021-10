Polizei Hagen

POL-HA: 24-Jähriger Hagener fährt zu schnell und steht unter Drogeneinfluss

Hagen-Altenhagen (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes hielten Polizeibeamte am Dienstagnachmittag (05.10.2021) in Altenhagen einen 24-jährigen Autofahrer an, der unter den Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Hagener befuhr, gegen 12.40 Uhr, die Blumenstraße mit überhöhter Geschwindigkeit. Polizeibeamte stellten den Verstoß fest und hielten den 24-Jährigen an. Während der Kontrolle zitterte der Autofahrer stark. Da er sich zudem auffällig verhielt, führten die Beamten einen Drogentest durch. Dieser schlug auf den Wirkstoff THC an. Der Hagener musste anschließend eine Blutprobe abgeben. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen des Führens eines Fahrzeuges unter Rauschmitteleinfluss ein. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. (sen)

