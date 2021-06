Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Gestohlenes Fahrrad auf Verkaufsplattform entdeckt - Polizei nimmt mutmaßlichen Fahrraddieb fest

Bonn (ots)

Polizeibeamte der Wache Gabi konnten am Sonntag (27.06.2021) einen 34-jährigen Bonner glücklich machen. Ihm wurde am 12.06.2021 ein hochwertiges Pedelec auf der Joseph-Beuys-Allee in Bonn-Gronau entwendet.

Wenig später wurde das Fahrrad auf einer Verkaufsplattform im Internet zum Kauf angeboten. Der Geschädigte entdeckte das Fahrrad dort und wandte sich an die Polizei. Anhand individueller Merkmale konnte das Pedelec eindeutig identifiziert werden.

Die Polizeibeamten vereinbarten daraufhin einen Kauftermin mit dem Verkäufer in der Bonner Innenstadt. Bei dem Treffen konnte der 39-jährige Tatverdächtige dann vorläufig festgenommen und das gestohlene Fahrrad sichergestellt werden. Das Pedelec wurde dem rechtmäßigen Eigentümer wieder ausgehändigt.

Die Ermittlungen gegen den 39-jährigen Tatverdächtigen dauern an.

