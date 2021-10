Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer bespuckt Mann in Ladenlokal

Hagen-Mitte (ots)

In einem Geschäft in der Elberfelder Straße randalierte am Dienstag (05.10.2021) ein 56-Jähriger. Der Hagener betrat das Ladenlokal gegen 13.30 Uhr, zeigte sich ohne ersichtlichen Grund äußerst aggressiv und schrie immer wieder laut. Er spuckte einem 58-Jährigen in das Gesicht und stieß beim Verlassen des Ladens mehrere Bilderrahmen von einem Tisch. Aufgrund der aktuellen Pandemie wurde eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung durch die Polizei geschrieben. Diese hatte den Mann im Bahnhofsbereich antreffen können. (arn)

