Polizei Hagen

POL-HA: Parkrempler mit über 1,3 Promille

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Dienstag, 04.10.2021, fuhr eine Streifenwagenbesatzung gegen 16:00 Uhr in die Helmholtzstraße, um einen Verkehrsunfall während eines Parkvorgangs aufzunehmen. Ein 76-Jähriger war dort mit dem Heck seines Skodas gegen die Front eines geparkten Fiats gefahren. Der Unfallverursacher versuchte den Beamten zu erklären, dass kein Schaden entstanden sei. Dabei fiel den Polizisten auf, dass der Mann Schwierigkeiten hatte, sein Gleichgewicht zu halten und nach Alkohol roch. Ein Test zeigte kurz darauf einen Wert von über 1,3 Promille an. Nach eigenen Angaben trank er lediglich ein kleines Bier am Vormittag. Die Beamten ließen dem 76-Jährigen eine Blutprobe entnehmen und stellten seinen Führerschein sicher. (hir)

