Polizei Hagen

POL-HA: Mann wird nach nächtlichen Tritten gegen Haustür von Polizisten in Gewahrsam genommen

Hagen-Mitte (ots)

Nachdem ein 33-Jähriger am Mittwoch (06.10.2021) gegen 1.30 Uhr in der Eckeseyer Straße mehrfach gegen die Haustür eines Mehrfamilienhauses trat, wurde er von der Polizei in Gewahrsam genommen. Der Hagener hatte zuvor einen erteilten Platzverweis ignoriert und schrie weiter laut herum. Zur Verhinderung von Straftaten sowie zur emotionalen Beruhigung brachten ihn die Beamten in das Polizeigewahrsam und führten einen Atemalkoholtest mit ihm durch. Das Gerät zeigte einen Wert von knapp 1,5 Promille an. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell