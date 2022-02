Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallbeteiligter ohne Fahrerlaubnis flüchtet vor Polizei

Speyer (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am Montag gegen 17:45 Uhr in der Schützenstraße nachdem eine PKW-Fahrerin abbremste, um einer Fußgängerin das Queren der Straße zu ermöglichen. Ein hinter ihr fahrender 23-jähriger Rollerfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem PKW der 65-Jährigen auf. Infolge der Kollision kam er zu Fall und verletzte sich leicht. Als die Polizei gerufen wurde, flüchtete der junge Mann zu Fuß ohne seine Personalien zu hinterlassen. Dank der Zusammenarbeit mit einem Zeugen gelang es einer Polizeistreife den flüchtigen Unfallbeteiligten zu stellen. Der Grund für sein Verhalten war schnell klar: Der junge Mann war nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Da der Roller auf den Vater des 23-Jährigen zugelassen ist, muss sich auch dieser strafrechtlich wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

