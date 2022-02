Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 12.000 Euro Sachschaden infolge Vorfahrtsmissachtung

Speyer (ots)

Weil ein 27-Jähriger die Vorfahrt missachtete kam es am Montag gegen 10:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der Mann war mit seinem PKW auf der Paul-Egell-Straße aus Richtung Landauer Straße unterwegs, als er den PKW einer 48-Jährigen übersah, die von rechts aus dem Closweg und nach rechts in die Paul-Egell-Straße abbiegen wollte. Infolge der Kollision entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von schätzungsweise 12.000 Euro.

