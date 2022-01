Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Unfallverursacher macht sich aus dem Staub - Albershausen

Eine böse Überraschung hat eine 24-jährige Frau am Neujahrstag erlebt. Die Autofahrerin hatte ihren Smart in der Nacht von Silvester auf Neujahr in der Mörikestraße in Albershausen geparkt abgestellt. Ein anderer Autofahrer touchierte den Kleinwagen wohl beim Ausparken und richtete dabei einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro an. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der unbekannte Autofahrer von der Unfallstelle. Den Schaden festgestellt hatte die 24-jährige am späten Nachmittag des Neujahrstages. Eventuelle Zeugen für den Vorfall werden gebeten, sich bei der Polizei Uhingen (07161/93810) zu melden.

