Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Tatverdächtigen ermittelt

Bocholt (ots)

Ein Fingerabdruck brachte die Ermittler auf die richtige Spur: Aufklären konnte die Kripo jetzt ein Diebstahlsdelikt, zu dem es im November vergangenen Jahres in Bocholt gekommen war. Das Geschehen hatte sich in einer Garage an der Wibbeltstraße abgespielt; die Beute bestand seinerzeit aus einem Pedelec, einem Navigationsgerät und Kfz-Kennzeichen. Die Auswertung der daktyloskopischen Spuren führte jetzt zu einem 33 Jahre alten Bocholter als Tatverdächtigen. Den polizeibekannten Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

