Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Einbrecher stehlen Pedelec-Computer

Rhede (ots)

Mit Gewalt sind Unbekannte in der Nacht zum vergangenen Freitag in eine Tiefgarage in Rhede eingedrungen. Um in das Gebäude an der Oststraße zu gelangen, hatten die Täter ein Lüftungsgitter aufgebrochen. Aus der Tiefgarage entwendeten die Einbrecher die Steuerungscomputer von zwei Elektrofahrrädern. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

