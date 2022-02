Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Gutscheincodes abgefragt

Borken (ots)

Betrüger haben es mit einer ganz speziellen Masche immer wieder auf die Verkaufsstellen von Guthabenkarten wie Google Play oder Steam abgesehen. Ein aktueller Fall zeigt, wie die Kriminellen dabei vorgehen. Zugetragen hat sich das Geschehen am Samstag in Borken: Ein Unbekannter meldete sich nachmittags telefonisch beim Mitarbeiter einer Tankstelle. Der Anruf gab an, dass die Geräte zur Gutscheinerstellung zu warten seien. Der Betrüger fragte nach dem Vorgesetzten, der sich nicht in der Verkaufsstelle befand. Kurz darauf kam es zu einem weiteren Anruf - mit einer ihm bekannten Telefonnummer der Firma auf dem Display, die den Mitarbeiter in Sicherheit wiegen sollte. Kriminelle nutzen dabei technische Möglichkeiten, eine beliebige Anschlusskennung erscheinen zu lassen. Der Mitarbeiter erhielt so nun einen Zahlencode, ohne den er keine Angaben für die Wartung machen solle. Die Masche verfing: Als sich daraufhin der erste Anrufer wieder meldete, hatte er wie geplant den Zahlencode parat - die scheinbare Absicherung hatte den Mitarbeiter der Tankstelle erfolgreich getäuscht. Dieser gab daraufhin im Rahmen der vermeintlichen Fernwartung mehrere Gutscheincodes durch.

Die Polizei warnt erneut vor dieser Vorgehensweise. Die Betrüger rufen gezielt an, erwecken das Gefühl der scheinbaren Sicherheit und kommen so leider immer wieder zum Zug. Wer einen derartigen Anruf erhält, sollte sich nicht auf ein Gespräch einlassen und das Telefonat sofort beenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell