Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher in flagranti erwischt

Kaiserslautern (ots)

Auf frischer Tat hat die Polizei in der Nacht zu Mittwoch einen Einbrecher geschnappt. Der Mann war gegen 2 Uhr in ein Bürogebäude in der Kantstraße eingedrungen und hatte nicht bemerkt, dass er dabei Alarm auslöste. Das Haus wurde von den eintreffenden Polizeibeamten umstellt und durchsucht. Die Räumlichkeiten in einem Geschoss waren aufgebrochen und durchwühlt worden. Der vermeintliche Einbrecher versuchte sich noch zu verstecken, wurde aber von den Beamten entdeckt und festgenommen. Sie nahmen den 26-Jährigen, der aus polizeilicher Sicht kein Unbekannter ist, mit zur Dienststelle. Auf ihn kommt ein Strafverfahren zu. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell