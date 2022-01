Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrüche

Kaiserslautern (ots)

Zwei Einbrüche sind der Polizei am Dienstag gemeldet worden. In der Riesenstraße verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Apotheke. Zwischen Montag, 18:10 Uhr und Dienstag, 7:47 Uhr haben die Täter die Glastür aufgehebelt. Ersten Überprüfungen zufolge wurde Wechselgeld im dreistelligen Bereich aus den Kassen gestohlen. Im gleichen Zeitraum kam es wenige Meter weiter, in der Eisenbahnstraße, kam es zu einem weiteren Einbruch in ein Modegeschäft. Hier verschafften sich die Täter durch Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zu einem Wohngebäude. Im Hausflur öffneten sie dann eine weitere Tür, welche in einen Hinterhof des Anwesens führt. Dort schlugen sie, die hintere Tür des Ladens einem unbekannten Gegenstand ein. Im Verkaufsraum durchwühlten die Unbekannten mehrere Schubladen und entwendeten Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Ob die beiden Einbrüche in Zusammenhang stehen ist derzeit Teil der Ermittlungen. Zeugenhinweise auf mögliche Täter nimmt in beiden Fällen die Kripo unter Telefon 0631 369 - 2620 jederzeit entgegen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell