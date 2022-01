Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beinahe Fußgänger angefahren - Geschädigter gesucht

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zeugen haben am Dienstagvormittag die Polizei gerufen. Sie meldeten um kurz vor zehn Uhr einen betrunkenen Mann an einer Tankstelle in Otterbach. Der Mann hätte beinahe einen Fußgänger angefahren. Noch vor Eintreffen der Streife, hatte sich der Mann mit seinem Fahrzeug entfernt. Die Polizei traf ihn wenig später in einer Parkbucht in der oberen Lauterstraße an. In seinem Fahrzeug befand sich eine angebrochene Flasche Wein in der Mittelkonsole. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,68 Promille. Er wurde mit zur Dienststelle genommen, um ihm eine Blutprobe zu entnehmen. Die Polizei sucht nun den Fußgänger, den die Zeugen genannt hatten, der durch den Mann gefährdet wurde. Der Geschädigte selbst sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei unter 0631 369-2150 in Verbindung zu setzen. |elz

