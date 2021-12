Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen-Braunau - Zahlreiche Sachbeschädigungen durch Graffitis und Hakenkreuz aufgesprüht

Korbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag (23. Dezember) auf Freitag (24. Dezember) brachte ein Unbekannter zahlreiche Graffitis im Bad Wildunger Orttseil Braunau auf. Im Bereich der Straßen Zum Katzenböhl, Gershäuser Straße und Frankenstraße beschmierte der Unbekannte einen Stromverteilerkasten, ein leerstehendes Wohnhaus und Bushaltestellen. An allen Tatorten brachte er mit schwarzer und weißer Farbe das Wort "Gym" auf, in einem Fall zusätzlich die Zahl "301", auf. Zudem sprühte er auf den Mast der Feuerwehrsirene in der Straße zum Katzernböhl ein Hakenkreuz.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Die Polizeistation Bad Wildungen ermittelt nun wegen Sachbeschädigungen in mehreren Fällen und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Tel. 05621/70900.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

