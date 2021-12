Polizei Korbach

POL-KB: Lichtenfels-Münden -Verkehrsunfall mit geringer Geschwindigkeit, Fahrer stirbt, Verdacht auf medizinische Ursache

Korbach (ots)

Ein 66-jähriger Autofahrer starb heute nach einem Verkehrsunfall in Lichtenfels-Münden.

Gegen 11.50 Uhr kam es zu dem Verkehrsunfall. Der 66-jährige aus einem Lichtenfelser Ortsteil fuhr mit seinem Citroen Berlingo die Dalwigksthaler Straße in Münden in Richtung Ortsmitte. Ausgangs einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den dort befindlichen Gehweg gegen einen Holzzaun. Dort kam das Auto zum Stehen. Durch am Unfallort anwesende Zeugen konnte sofort festgestellt werden, dass der 66-Jährige gesundheitliche Problem hatte. Ersthelfer sowie die alarmierten Rettungskräfte und der Notarzt führten Reanimationsmaßnahmen an der Unfallstelle durch. Der 66-Jährige wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später verstarb.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen der Frankenberger Polizeibeamten besteht der Verdacht, dass der 66-Jährige aus medizinischer Ursache von der Straße abkam und letztlich auch daran verstarb. Aufgrund der sehr geringen Geschwindigkeit, die das Auto nach Zeugenaussagen hatte, erlitt der Mann durch den Unfall keine äußerlichen Verletzungen und es entstand am Citroen nur geringer Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell