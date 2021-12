Polizei Korbach

POL-KB: Volkmarsen - Wohnungseinbruch und versuchter Einbruchsdiebstahl aus Zigarettenautomaten

Korbach (ots)

In der Nacht von Montag (20.Dezember) auf Dienstag (21. Dezember) brachen Unbekannte in ein Haus in der Volkmarser Pfortenstraße ein. Die wahrscheinlich selben Täter versuchten in der gleichen Straße einen Zigarettenautomaten aufzubrechen, wurde aber von einem Zeugen beobachtet und mussten daher flüchten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Täter öffnete gewaltsam ein Fenster zu dem Haus, in dem sich mehrere Wohnungen befinden. Aus zwei Wohnungen entwendeten sie Zigaretten, eine Playstation und Bargeld.

Gegen 02.30 Uhr wurde ein Zeuge auf zwei Unbekannte aufmerksam, die versuchten, einen Zigarettenautomaten in der Pfortenstraße aufzubrechen. Offensichtlich fühlten sich die Täter gestört und flüchteten. Von den Tätern ist bisher nur bekannt, dass sie etwa 180 bis 185 cm groß sein sollen.

Die Polizei ist auf der Suche nach weiteren Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell