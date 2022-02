Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrüger treiben ihr Unwesen

Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Vormittag kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt in den Gemeinden Böhl-Iggelheim, Mutterstadt und Dannstadt-Schauernheim zu betrügerischen Telefonanrufen. Die Betrüger gaben am Telefon an, dass ein Paket in einem Paketzentrum hinterlegt sei und man diesbezüglich genauere Informationen benötige. In einem anderen Fall gaben sich die Betrüger als Mitarbeiter der Pfalzwerke aus und baten um Übermittlung von Kundendaten. Weiterhin wollte ein Anrufer sich um den Zustand des Computers eines 77-Jährigen erkundigen. Die Angerufenen durschauten allesamt die Betrugsmaschen und beendeten das Telefonat, sodass es zu keinem finanziellen Schaden kam. In der Regel zielen die Anrufe auf die Nachfrage nach Wertgegenständen und Bargeld ab. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen u.a. zu dem Thema betrügerische Telefonanrufe.

