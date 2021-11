Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Nachtragsmeldung - Brand eines Schweinestalls in Uphausen-Eistrup

Osnabrück (ots)

Wie bereits berichtet brach am Montagnachmittag auf einem landwirtschaftlichen Anwesen ein Feuer in einem Schweinestall aus. Entgegen erster Erkenntnisse konnten insgesamt 60 der 210 Tiere ins Freie getrieben werden. 150 Schweine verendeten jedoch in dem Feuer. Ob die überlebenden Tiere im Nachgang noch getötet werden müssen, ist zurzeit noch unklar und obliegt der Entscheidung des zuständigen Veterinäramts. Die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlung, die Schadenshöhe wird auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die freiwilligen Feuerwehren aus Bissendorf, Schledehausen, Kloster Oesede, OS-Voxtrup sowie die Berufsfeuerwehr Osnabrück der Wache II waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Vom Landkreis Osnabrück waren Mitarbeiter des Veterinäramts und der unteren Wasserbehörde am Einsatzort.

