Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Brand eines Schweinestalls in Uphausen-Eistrup

Osnabrück (ots)

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen "Im Zittertal" unweit des "Allerbrinksweg", brach am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr, ein Feuer in einem Schweinestall aus. Nach ersten Erkenntnissen haben sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs 210 Schweine im Stall befunden, von denen nach jetzigem Stand etwa 180 verendeten. Es kam zu keinem Personenschaden. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind derzeit noch unklar, die Polizei nahm die Ermittlungen auf und beschlagnahmte den Brandort. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und hat das Feuer mittlerweile unter Kontrolle. Ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile konnte verhindert werden. Die starke Rauchentwicklung war von der Autobahn 30 sichtbar, die Polizei sperrte die Zufahrtswege zum Einsatzort weiträumig ab. Die Löscharbeiten dauern zur Stunde noch an.

