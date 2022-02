Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Bei Arbeitsunfall verletzt

Iffezheim (ots)

Glück im Unglück hatte wohl ein 57-Jähriger am Montagnachmittag im Spitzweg in Iffezheim. Gegen 14:20 Uhr verrichtete ein Angestellter in einer Werkshalle in einer Höhe von ungefähr 2,5 Metern seine Arbeit. Aus derzeit noch nicht geklärter Ursache stürzte er aus dieser Höhe auf dem darunter befindlichen Boden und landete auf dem Rücken. Nach derzeitigem Sachstand wurde er hierbei nur leicht verletzt.

/lg

