POL-HI: Versammlung unter freiem Himmel, Aufruf zu einem Spaziergang

Hildesheim (ots)

Alfeld (be) - Am Samstag, 18.12.2021, kam es erneut zu einer unangemeldeten Versammlung von mehreren Alfelder Bürgerinnen und Bürgern. In der Spitze folgten ca. 100 Personen dem Aufruf aus den sozialen Medien sich auf dem Alfelder Markplatz für einen Spaziergang zu treffen. Gg. 18:15 Uhr setzten sich die Teilnehmer in Bewegung und kehrten nach einem ca. 40minütigen Spaziergang im Nahbereich des Marktplatzes wieder zu diesem zurück. Der Spaziergang verlief friedlich und störungsfrei. Auf dem Marktplatz verweilten die Teilnehmer noch eine Weile und gg. 19:30 Uhr verließen die letzten Teilnehmer die Örtlichkeit. Redebeiträge oder Kundgebungen wurden nicht abgehalten. Vereinzelt wurden Grab- und Teelichter mitgeführt.

