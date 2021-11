Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Fußgänger von PKW beim Wenden angefahren

Emmerich (ots)

Am Dienstag (2. November 2021) gegen 12:50 Uhr wollte eine 27-jährige Postzustellerin mit ihrem Elektrofahrzeug rückwärts in eine Parklücke an der Wallstraße fahren, um ihren Wagen zu wenden. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 69-jährigen Fußgänger, der dort in Richtung Pesthof lief. Der Mann aus Emmerich stürzte und zog sich Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde er in eine Klinik gebracht, wo er stationär verblieb. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell