Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Meerschwein löst Polizeieinsatz aus

Rostock (ots)

Am gestrigen Sonntag, den 25. Juli 2021 gegen 16:45 Uhr wurde die Bundespolizei durch das Zugpersonal der ODEG darüber informiert, dass sich im Zug eine nichtzuzuordnende Kiste befindet. Die Regionalbahn befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der Fahrt von Stralsund nach Rostock und sollte den Hauptbahnhof um 16:55 Uhr erreichen. Da zu diesem Zeitpunkt nicht feststand, um welchen für einen Gegenstand es sich genau handelte und ob er eine Gefahr für Reisende darstellt, wurde vorsorglich eine Räumung des Bahnsteiges veranlasst. Nach Ankunft des Zuges wurde durch die Bundespolizisten der Gegenstand in Augenschein genommen. Hierbei stellten diese fest, dass es sich hierbei um einen Pappkarton in den Ausmaßen 20x30x15 handelte. Dieser war mit schwarzem Klebeband umwickelt und wies Löcher im Deckel auf. Kurz darauf bemerkten die Beamten, dass sich der Karton offensichtlich bewegte. Bei einem Blick in die Kiste mittels Taschenlampe konnten sie erkennen, dass sich hierin ein lebendes Meerschwein befand und keine Gefährdungslage vorlag. Ein Eigentümer konnte nicht ermittelt werden. Die Bundespolizisten nahmen sich des Tieres an und gaben es in der Tierklinik Rostock ab.

