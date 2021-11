Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Einbruch in Rohbau

Werkzeuge gestohlen

Kerken-Stenden (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag (2. November 2021) in ein Einfamilienhaus an der Dorfstraße eingedrungen, das sich aktuell im Rohbauzustand befindet. Sie hebelten eine Terrassentür auf und entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen aus dem Haus. Auch zu einem Nebengebäude verschafften sie sich Zutritt und nahmen weitere Werkzeuge an sich. Zeugenhinweise werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 erbeten. (cs)

