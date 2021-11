Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle vom 02.11.21

Eschwege (ots)

Gegen Verkehrsschild gefahren

Um 08:30 Uhr befuhr heute Morgen eine 29-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die Straße "Am Baumesrain" in Eschwege in Richtung Eisenbahnstraße. Als sie einem entgegenkommenden Fahrradfahrer Platz machen wollte, fuhr sie auf der einspurigen Straße rückwärts und stieß im weiteren Verlauf gegen ein hinter ihr befindliches Verkehrsschild. Hierbei wurde das Fundament des Verkehrsschildes herausgebrochen, wodurch Sachschaden an Pkw und Verkehrszeichen entstand.

In Vorgarten gefahren

5000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich heute Vormittag in Germerode ereignet hat. Um 10:20 Uhr befuhr ein 77-Jähriger aus der Gemeinde Berkatal die Straße "Am Rasen" und kam dabei mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab. Dort fuhr der Pkw zuerst gegen einen Holzzaun, überfuhr einen Thujabaum bevor der Pkw in einem Vorgarten zum Stehen kam. Der 77-Jährige wurde nach eigenen Angaben nicht verletzt, zur Begutachtung aber vorsorglich in das Krankenhaus gebracht.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell