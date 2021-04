Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiamt-Mußbach: Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Vermutlich im Zeitraum Freitag, 02.04.2021 bis Samstag, 03.04.2021, 10:45 Uhr, kam es in Freiamt-Mußbach, Graben 21, zu einem Einbruch in das dortige Schulzentrum.

Der oder die Täter schlugen im Bereich des Haupteinganges eine Glasscheibe ein und gelangten so in das Schulgebäude. Anschließend wurden durch die Täter in der Schule weitere verschlossene Türen gewaltsam geöffnet und die Räume durchsucht. Zum Diebesgut ist bislang nichts bekannt, an der Schule entstand erheblicher Sachschaden.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

