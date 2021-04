Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wohnhausbrand in Freiburg-Opfingen

Freiburg (ots)

Freiburg

- Stadtteil Opfingen

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Montagmorgen, gegen 03.30 Uhr, die Fassade eines Einfamilienhauses in Freiburg-Opfingen in Brand. Das Feuer griff in der Folge auf den Dachstuhl über und sorgte für erhebliche Beschädigungen. Die Hausbewohner konnten sich unverletzt ins Freie retten. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht konkret beziffert werden. Aktuell befindet sich die Feuerwehr noch bei Nachlöscharbeiten. Das Polizeirevier Freiburg-Süd hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es wird nachberichtet.

Stand: 05.04.2021, 05.10 Uhr

FLZ / PK

