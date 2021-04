Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Polizei sucht Handtaschendieb - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

- Rheinfelden

Am Samstagnachmittag gegen 14.00 Uhr wurde einer 77-jährigen Frau beim Einkaufen im Lidl-Markt eine schwarze Lederhandtasche entwendet. Diese hatte sie an ihren Einkaufswagen gehängt. Der Dieb entkam unerkannt.

EC-Karten, die sich in der Handtasche befanden, wurden gegen Abend in einem Mülleimer am Oberrheinplatz aufgefunden.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07623 74040 beim Polizeirevier Rheinfelden zu melden.

Stand: 04.04.09.20 Uhr

FLZ / PK

