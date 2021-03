Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Portemonnaie auf Parkplatz entwendet

Ahaus (ots)

Als der Geschädigte nach einem Einkauf seinen auf dem Kundenparkplatz in Wüllen abgestellten Wagen erreichte, hatten Diebe bereits unbemerkt zugeschlagen. In einem Getränkemarkt an der Andreasstraße hatte der Mann zuvor seine Waren bezahlt und anschließend die Geldbörse in die Jackentasche gesteckt. Als er am Fahrzeug ankam, fehlte das Portemonnaie. Zu dem Geschehen kam es am Donnerstag gegen 10.20 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

