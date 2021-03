Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Taschendiebe lenken ab und greifen zu

Schöppingen (ots)

Wie spät es sei, haben zwei Unbekannte am Mittwoch gegen 14.20 Uhr einen Geschädigten in Schöppingen gefragt. Dieser lud gerade auf einem Parkplatz an der Amtsstraße seine Einkäufe in den Kofferraum seines Fahrzeugs, als die Männer auf ihn zukamen. Bereitwillig zeigte der Geschädigte seine Uhr. Mutmaßlich in diesem Moment griff einer der Männer nach dem Portemonnaie in der Jackentasche des Betroffenen. Als wenig später ein weiterer Unbekannter nach einer Geldspende fragte, bemerkte der Bestohlene den Diebstahl. Die Täter werden wie folgt beschrieben: circa 25 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, dunkle Haare sowie insgesamt südländisches Aussehen. Beide trugen dunkelblaue Jogginganzüge. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

